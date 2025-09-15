Centro famiglie insieme, tanti eventi in calendario: successo per la festa del quinta anno di attività

MANTOVA – Il centro famiglia Insieme a partire da oggi lancia un ricchissimo calendario di iniziative a carattere ludico-educativo, informativo e formativo, realizzate da una fitta rete di soggetti del terzo settore che co-progettano al fianco dell’ente pubblico da quando Insieme era solo un’idea. Insieme – Centro per le Famiglie è un innovativo programma di welfare partecipato che contribuisce a costruire una città più coesa e inclusiva, ideato per mettere al centro i bisogni di ogni famiglia del territorio, con particolare attenzione a quelle con figli e figlie da 0 a 18 anni. La sperimentazione incentiva nuovi approcci e processi partecipativi, in una logica di promozione del benessere e di individuazione precoce di ogni forma di disagio del singolo e/o del nucleo familiare, ascoltando, orientando ed accogliendo, ad oggi, più di 2500 famiglie mantovane. Il programmazione trimestrale è già online sui canali social (Ig/Fb@centrofamiglieinsieme) e sul sito www.centrofamiglieinsieme.it