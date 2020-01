Polivalente di Porto Mantovano: Comune vago sui tempi di fine lavori

PORTO MANTOVANO – Una polivalente da 260 posti e con molteplici funzioni, da quella sportiva a quella culturale. Sulla realizzazione di tale struttura qualche giorno fa disse la sua il rappresentate locale di Fratelli d’Italia Salvatore Scalia . Il politico criticò l’amministrazione comunale per i tempi e i costi, affermando che la realizzazione dell’auditorium doveva essere completata entro il 2019 e che i fondi inizialmente destinati all’opera, poco meno di un milione di euro, in corso d’opera erano notevolmente lievitati. Una critica alla quale il Comune, nonostante sia stato in più occasioni invitato ha ribattere, non ha mai voluto rispondere.

Lasciando, quindi i cittadini nell’incertezza riguardo ai tempi di consegna del manufatto finito.

Il vicesindaco Per Claudio Ghizzi , in un’intervista sull’intervento al municipio e sui lavori pubblici ha detto: «Le notizie riportate da Salvatorei Scalia sono inesatte e quindi non del tutto corrette. Per quanto riguarda poi i tempi sulla fine dei lavori per la realizzazione della polivalente parlerò quando la struttura sarà completamente finita».

Un’affermazione che, in effetti, a parte smentire in parte quello dichiarato da Fratelli d’Italia, non chiarisce comunque quando l’auditorium sarà fruibile finalmente alla cittadinanza.

Per la cronaca si ricorda che l’intervento è iniziato nel 2018 e sarebbe dovuto terminare ad agosto del 2019.