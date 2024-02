Il teatro Regio di Parma al Superbowl

PARMA Domenica 11 febbraio il Teatro Regio di Parma è stato il palcoscenico virtuale di uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo: il Super Bowl, la finale del campionato della National Football League, che quest’anno ha radunato davanti agli schermi oltre 200 milioni di spettatori.

Nel corso del programma che sui canali CBS ha anticipato la messa in onda del Super Bowl LVIII 2024, tenutosi presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas, il Teatro Regio è stato protagonista con la sua storia e la sua bellezza di un momento emozionante che sulle note di My way ha introdotto la finale sportiva con alcune interviste ai giocatori. Il video trasmesso da CBS è stato rilanciato su tutti i canali social di CBS Sports.

Le immagini del Teatro Regio di Parma sono state realizzate da Darren Aronofsky per il documentario Postcard from Earth, proiettato in prima assoluta lo scorso 6 ottobre allo Sphere di Las Vegas, la straordinaria arena ellissoidale di musica e intrattenimento inaugurata nel 2023, che, con i suoi 81 300 m² di superficie e 112 m di altezza, è attualmente l’edificio sferico più grande al mondo, in grado di offrire coinvolgenti esperienze immersive grazie a tecnologie video e audio d’avanguardia.