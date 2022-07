Covid: 1058 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Nuovo boom di contagi in una giornata nel Mantovano. Oggi nella nostra provincia sono stati registrati 1058 nuovi casi di Covid. Oltre ai 122 casi di Mantova c’è stata una forte crescita anche a Suzzara, Viadana, Castiglione delle Stiviere e Goito. Solo nel comune di Mariana Mantovana non sono stati registrati nuovi casi di Covid. È tornata di conseguenza ad alzarsi in maniera vertiginosa la percentuale di tamponi positivi nella nostra provincia, dove ieri ha toccato quota 27,3% sui 3877 tamponi eseguiti, dei quali 3559 antigenici.