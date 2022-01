Covid: 1698 contagi nel Mantovano. Mantova +152; Castiglione +126; Viadana +116; Suzzara +111

MANTOVA C’è stato un sensibile calo dei contagi giornalieri oggi nel Mantovano. Dopo i 2050 casi in 24 ore registrati ieri, record assoluto per la nostra provincia dall’inizio della pandemia, oggi il numero di contagi è stato più “contenuto”: 1698, la maggior parte dei quali ancora una volta tra Mantova (+152) e i comuni della cintura dell’hinterland. Costante l’aumento di casi di Covid nell’Alto Mantovano, in particolare a Castiglione delle Stiviere (+126). In crescita i contagi anche nel Viadanese e nel Basso Mantovano con i picchi di Viadana (+116) e Suzzara (+111).