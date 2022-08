Covid: 50 nuovi casi nel Mantovano. Metà fra città e hinterland

MANTOVA Solo cinquanta nuovi casi di Covid oggi nella nostra provincia. Un numero che conferma la tendenza di questi ultimi giorni, del calo dei contagi quotidiani nel Mantovano. Va comunque rimarcato che al calo dei casi non corrisponde quello della percentuale di tamponi positivi, che nelle ultime 24 ore è anzi aumentato. È infatti salita al 15,6% la percentuale di tamponi positivi, contro il 12,2% di ieri. La percentuale è quella che risulta dai 50 tamponi positivi sui 282 effettuati, di cui 274 antigenici. Particolare inedito per questo periodo è che la fascia d’età in cui sono risultati più casi di positività al Covid è quella dei giovanissimi (0-11 anni). Dato comunque molto parziale per il numero molto basso di tamponi eseguiti. Poco meno della metà dei 50 casi di Covid odierni (22, ndr) sono stati registrati tra il comune di Mantova e quelli dell’hinterland (Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello).