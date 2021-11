Due incidenti in A22: chiuso l’ingresso in direzione Sud al casello di Mantova Nord. Segnalate code di 6 chilometri

MANTOVA Due incidenti nell’arco di pochi minuti e a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro stanno mettendo a dura prova la viabilità a ridosso dell’A22 soprattutto dopo la chiusura del casello di Mantova Nord in ingresso in direzione di Modena. Alle 12.33 si è verificato un primo incidente in carreggiata Sud tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud con intervento di vigili del fuoco ed elisoccorso del 118 di Brescia, con conseguente traffico completamente bloccato e chiusura dell’ingresso dell’autostrada a Mantova Nord per la corsia Sud. Alle 12.37 altro incidente con mezzi pesanti coinvolti in corsia Sud tra Nogarole Rocca e Mantova Nord dove attualmente (ore 14) si segnalano code fino a 6 chilometri con uscita consigliata a Mantova Nord.

Notizia in aggiornamento