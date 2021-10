Eletto nuovo segretario regionale Flai Cgil Lombardia, altri tre mantovani nel direttivo

MANTOVA Altri tre funzionari della Flai Cgil di Mantova entrano nel direttivo regionale della categoria che ieri, nel corso dell’assemblea regionale tenutasi a Brescia, ha eletto all’unanimità, con 56 voti favorevoli su 56, anche il nuovo Segretario generale Regionale per la Lombardia, il bresciano Alberto Semeraro che succede a Giancarlo Venturini. I delegati mantovani entrati nel Direttivo regionale del sindacato che si occupa dei lavoratori nell’agricoltura sono Ivan Papazzoni, Jessica Resmi ed Elena Turchi. Si vanno ad affiancare agli altri delegati mantovani già presenti nel direttivo regionale.

Il nuovo segretario generale lombardo ha 43 anni ed è laureato in giurisprudenza, oltre che giornalista pubblicista. Era già segretario organizzativo della Flai Lombardia e in precedenza aveva guidato la federazione bresciana. Il suo lavoro nel corso di questi anni si è caratterizzato per il rafforzamento dell’organizzazione sul versante politico e degli iscritti e per la capacità di relazionarsi, anche personalmente con i lavoratori sul territorio e nei posti di lavoro.