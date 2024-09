Gp Nuvolari, Vesco-Vesco: vittoria 10 e lode

MANTOVA Rush finale da dieci e lode per l’equipaggio composto da Andrea e Roberto Vesco, che si aggiudicano sul filo di lana il 34° Gran Premio Nuvolari. Per Andrea è la decima vittoria a Mantova, la terza conquistata in coppia con il padre Roberto, sulla Fiat 508 S del 1935.

Una vittoria entusiasmante conquistata nelle ultime prove superando per un “centesimo” di secondo, praticamente un battito di ciglia, avversari bravissimi, i migliori specialisti della regolarità classica tra italiani e stranieri. La corsa, si è riconfermata combattutissima ed avvincente nelle tre tappe e incerta fino all’ultimo. Per i Vesco è il secondo anno consecutivo, che si aggiudicano la “tiratissima” gara nelle prove finali dell’ultima tappa dimostrando una costante concentrazione, freddezza, tecnica e simbiosi tra pilota e navigatore.

All’arrivo vincente sulla pedana, Andrea Vesco ha dichiarato: “È stata una gara molto bella e impegnativa, abbiamo combattuto fino all’ultimo e ci siamo aggiudicati per la decima volta questo premio ambito; abbiamo già vinto la 1000 Miglia e il GP Nuvolari era l’altro obiettivo di quest’anno: li abbiamo centrati entrambi. Gli avversari sono stati molto bravi, ci siamo divertiti e anche molto impegnati, perché non potevamo fare nessun errore, né noi né i nostri più agguerriti avversari, gli argentini, che sono arrivati secondi. È stato mio padre a trasmettermi questa passione e questo spirito competitivo e ho cominciato molto presto a fare le gare”.

Il posto d’onore sul podio è stato conquistato dall’equipaggio Juan Tonconogy e Barbara Ruffini (di origini italiane), che avevano chiuso al comando la seconda tappa a Rimini. I coniugi argentini si erano aggiudicati il secondo posto sul podio mantovano anche nel 2017 e sempre alle spalle di Andrea Vesco. In questo GP hanno gareggiato su una Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato Spider del 1931, esemplare che ha corso la Mille Miglia nella V edizione velocità. Terzo posto finale per i piacentini Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli su Lancia Lambda Spyder del 1927, che avevano chiuso al comando la prima frazione.

Al quarto posto la coppia argentina Erejomovich-Garcea su una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1929 e quinti classificati i giovanissimi under-30 Barcella-Rossoni, in gara su FIAT 508 C del 1938. La Coppa delle dame è stata vinta dalla coppia bresciana Cinelli-Deleuse Bonomi su Renault 4CV del 1957.

Sono 4 gli equipaggi mantovani, che si sono classificati nei primi venti della classifica finale. Il duo Gamberini-Ceccardi su Fiat 514 MM del 1931 è la coppia virgiliana miglior classificata con un buon ottavo posto.

La 34 edizione del GP Nuvolari perfettamente organizzata da Mantova Corse ha confermato di essere una competizione di altissimo livello competitivo a livello mondiale: giudizio dei concorrenti!