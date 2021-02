Il Comune di Mantova aderisce alla Giornata Mondiale delle encefaliti, un fenomeno che colpisce 500mila persone nel mondo

MANTOVA – Anche Mantova aderisce, lunedì 22 febbraio, alla Giornata Mondiale delle Encefaliti (Wed – World Encephalitis Day). L’iniziativa nasce per incrementare la consapevolezza su questo tipo di malattie, sono infatti oltre 500 mila le persone che ogni anno sono colpite da encefaliti. L’iniziativa, che vede l’adesione di città in tutto il mondo, è sostenuta dal Comune di Mantova che illuminerà di rosso la fontana di Porta Pradella a partire dalle 18.30. A promuovere la giornata mondiale è l’Encephalitis Society, allo scopo di sensibilizzare cittadini, medici e istituzioni su un complesso di patologie (alcune infettive, altre di tipo autoimmune) che nel corso degli ultimi anni hanno visto significativi progressi nella diagnosi e nella terapia ma che richiedono di non abbassare la guardia diffondendone la consapevolezza presso un pubblico più vasto. La campagna chiamata #RED4WED (in rosso per la World Encefalitis Day – Giornata Mondiale dell’Encefalite), oltre a prevedere l’illuminazione di rosso di un monumento, chiede alle persone che desiderano dare il proprio sostegno di “indossare qualcosa di rosso”, scattarsi delle foto e condividerle sui propri canali social. nella giornata del 22 febbraio è previsto anche un convegno online organizzato dalla Encephalitis Society in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Verona destinato a medici, pazienti e famigliari.