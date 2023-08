San Luigi, Grole e Gozzolina: in progetto rifacimento e sistemazione di tre piazze

CASTIGLIONE- Sarà un 2024 di grandi opere e di cambiamenti per il comune di Castiglione. Previsti infatti ambiziosi piani di rinnovamento urbano con progetti di rifacimento che interesseranno ben tre piazze, anche di grande rilevanza, del tessuto cittadino.

I lavori coinvolgeranno piazza San Luigi, il sagrato della chiesa di Grole e la piazza della frazione di Gozzolina e sono in programma per il prossimo anno. Piazza San Luigi, da sempre salotto del capoluogo morenico, progettata dall’architetto Alberto Ferlenga quasi 20 anni fa, richiederà interventi mirati a cominciare dalla pavimentazione stradale composta, per la maggior parte, da ciottoli e sampietrini, finiti ultimamente nell’occhio del ciclone in seguito a diverse lamentele da parte di centauri, ciclisti e pedoni che transitano quotidianamente nei pressi della basilica, soprattutto all’incrocio tra via Marta Tana e viale Maifreni.

Non è la prima volta piazza San Lugi è protagonista di lavori di restauro. Anche l’amministrazione dell’ex sindaco Alessandro Novellini ci aveva messo mano con l’idea di pedonalizzarla totalmente. Progetto ad oggi inadeguato considerando lo sviluppo e la frequentazione della piazza stessa.

Per quanto concerne Grole, invece, fari puntati sul sagrato in marmo della chiesa che richiederà la sostituzione delle lastre che costituiscono l’ingresso dell’edificio sacro.

Ed ancora interventi anche per Gozzolina, letteralmente devastata dalla recente grandinata, che non ha lasciato scampo soprattutto al plesso scolastico e già da settimane un cantiere aperto proprio per cercare di riportare alla normalità la situazione d’emergenza causata dal nubifragio del Luglio scorso. Per la località è in progetto la riqualificazione della piazza, dei parcheggi e dei marciapiedi ormai distrutti dalle grosse radici degli alberi. In questo caso, fanno sapere dagli uffici del municipio, ci sarà anche la valutazione di tecnici ed esperti proprio per procedere in totale sicurezza e garantire la salubrità degli arbusti.