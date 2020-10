Basket A2 femminile – MantovAgricoltura, esordio col botto a Tortona: 59-63

TORTONA Il presidente Antonio Purrone lo aveva detto: il MantovAgricoltura aveva già battuto il Castelnuovo Scrivia l’anno scorso. E le biancorosse hanno fatto il bis: che impresa a Tortona contro le piemontesi al debutto in campionato. Vittoria per 59-63 in un ultimo quarto da brividi.

Pronti, via e Ruffo e Llorente firmano il 4-4 prima che il Castelnuovo scavi il primo solco della gara 10-4. Llorente ai liberi fa 10-6: l’argentina si presenta subito con 4 punti importanti nei primi minuti di gioco. Le locali dettano i ritmi, ma senza scappare via perchè le biancorosse restano incollate. Il primo quarto si chiude 19-13. Nel secondo Monica e Llorente suonano la carica, tanto che si va al riposo sul 29-29. Ci si gioca tutto negli ultimi due quarti. Castelnuovo sempre avanti con Bonvecchio, vera spina nel fianco, ma non chiude il match. Anzi, San Giorgio resta sempre lì. Sul 44-43 si va al quarto quarto e tutto è ancora possibile. La tripla di Bottazzi regala il primo sorpasso alle sangiorgine per il 46-48, ma Colli impatta. Improvvisa accelerata delle ospiti con il gioco da tre di Petronio per il 48-51 che galvanizza le compagne. Bottazzi è scatenata (alla fine ne farà ben 11): firma una seconda tripla per il 52-54. Llorente allunga, poi Petronio e ancora Bottazzi vanno sul 54-60 a 3’ dalla fine. Castelnuovo non molla, va a -1, ma ci pensano ai liberi Bernardoni e Petronio per il definitivo 59-63.