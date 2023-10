Incontri formativi per la “gioventù nazionale” meloniana

MANTOVA Riprende la scuola di formazione amministrativa di Gioventù Nazionale Mantova dopo la pausa estiva, presso la sede di Fdi, in via Pietro Frattini 1 a Mantova. L’ultimo incontro, tenutosi venerdì sera, ha visto come docente il primo cittadino di Roverbella.

«La scuola di formazione è iniziata l’anno scorso – spiega Mattia Cortesi, sindaco di Roverbella – periodicamente con una media di ogni due mesi teniamo un incontro dove tratto di argomenti di contabilità pubblica e di amministrazione. Stiamo trattando la programmazione finanziaria, di bilancio e anche delle novità che sono il fulcro del 2023: il nuovo codice appalti, il nuovo decreto di luglio che va a ridefinire le scadenze del bilancio, anche se abbiamo parlato nei primi appuntamenti dello stato generale dell’ente, gli organi ecc… Adesso stiamo entrando nel vivo di quello che è il bilancio di un ente locale , sia bilancio che rendiconto. Un settore che conosco bene, essendo anche il responsabile dell’area finanziaria di Trevenzuolo».

Una ventina i partecipanti presenti in sede. «Come Gioventù Nazionale cerchiamo di fare incontri formativi, prettamente amministrativi, circa ogni due mesi – precisa Leonardo Minelli, referente provinciale del movimento giovanile – sentiamo l’importanza di portare nei consessi comunali dei ragazzi formati e non degli sprovveduti». (a.b.b.)