Infortunio mortale a Castelbelforte, domani l’autopsia

MANTOVA Sarà eseguita domani nelle sale mortuarie del Poma l’autopsia di Tarik Bouchouka, il 40enne marocchino residente a Goito vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto venerdì scorso all’interno della Nuova Tesi System, ditta che produce prefabbricati a Castelbelforte. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’infortunio mortale, il 40enne si trovava su un muletto quando aveva perso l’equilibrio ed era caduto finendo sul selciato, nel piazzale esterno dell’azienda. Proprio in quel momento era sopraggiunto un camion che lo aveva travolto uccidendolo sul colpo. Dagli accertamenti che sono comunque tutt’ora in corso da parte dei tecnici dello Psal di Ats Val Padana, sembra che la vittima non fosse sola a bordo del muletto. Un frangente, questo, che in caso di conferma costerebbe pesanti sanzioni alla ditta. Il 40enne era dipendente di una ditta esterna che aveva in appalto alcune lavorazioni nello stabilimento dove si è verificato l’incidente.