iovani di Forza Italia: “Mantova è ferma”. Confronto con Zancuoghi

MNTOVA – Nel corso di un’iniziativa promossa dai Giovani di forza Italia Mantova si è svolto un incontro con il candidato Raffaele Zancuoghi.

Incontro produttivo, tra i presenti il segretario provinciale di Fig Simone Segna, il segretario cittadino Giovanni Masini e la vice Maria Vittoria Avaltroni, al centro dello scambio di vedute analisi, problematiche, proposte e idee delle tematiche giovanili con focus sulla situazione in città.

Il confronto ha evidenziato alcune criticità dell’attuale amministrazione, a partire dall’autoreferenzialità delle politiche giovanili, che tendono a rivolgersi a cerchie ristrette, senza riuscire a coinvolgere realmente il mondo giovanile nella sua pluralità.

I giovani hanno ribadito la scarsità di vita sociale e commerciale della città, la desertificazione del centro cittadino, la scarsità di opportunità lavorative che inducono i giovani mantovani ad andarsene da Mantova, e l’assenza di soluzione abitative per studenti non residenti che vengono a Mantova a studiare e il caro affitti.

Un quadro pessimista e scarso di prospettive e di futuro quello prospettato dai giovani forzisti mantovani che vivono in città.

Per questo quattro tra i presenti hanno già dato disponibilità a candidarsi, entusiasti e con la ferma volontà di dare il proprio contributo per cambiare in meglio la loro città, costruire una proposta politica aperta e capace di rinnovarsi.

I giovani hanno voluto anche illustrare a Zancuoghi la struttura e l’attività del movimento giovanile forzista il cui trend è positivo e in crescita e in aumento costante, anche in città.

In collegamento, Simone Leoni segretario nazionale e Andrea Ninzoli, segretario regionale lombardo, hanno dato il loro pieno sostegno al candidato Zancuoghi.