ITS ACADEMY MANTOVA: domani 2 ottobre le selezioni

MANTOVA Appuntamento domani 2 ottobre per le prove di selezione per l’ammissione ai corsi dell’anno formativo 2024-2025 di ITS Academy Agroalimentare Sostenibile di Mantova.

Gli aspiranti studenti potranno accedere a uno dei due percorsi biennali offerti: il “Corso per tecnico superiore per la Digital & Green Transition nei processi di produzione e trasformazione agro-alimentare” e il “Corso per Tecnico superiore per la Food Supply Chain”. Le selezioni rappresentano un passo importante per chi desidera formarsi in un settore in continua evoluzione, con un focus sull’in novazione tecnologica e la sostenibilità. Questi corsi, biennali, della durata di 2000 ore complessive, alternano lezioni in aula, attività pratiche e stage, offrendo una formazione altamente qualificante, gratuita grazie al finanziamento della “Missione 4 del PNRR”, e con possibilità di borse di studio.

La giornata del 2 ottobre permetterà ai candidati di mettersi alla prova e avvicinarsi a una formazione che punta non solo a fornire competenze tecniche, ma anche a preparare professionisti capaci di affrontare le sfide del settore agroalimentare con uno sguardo rivolto all’internazionalizzazione, come dimostrano le collaborazioni con università e aziende estere. Un’occasione da non perdere per chi desidera entrare nel mondo del lavoro con una preparazione completa e aggiornata alle esigenze del mercato.

I corsi dell’ITS infatti non solo offrono una preparazione tecnica altamente specializzata, ma promuovono anche un’educazione globale, grazie alla presenza di moduli in inglese e la possibilità di svolgere stage all’estero. Una scelta vincente, come dimostra l’interesse crescente da parte delle aziende agroalimentari per queste figure professionali formate per affrontare le sfide della transizione digitale e sostenibile.

Per ulteriori informazioni: www.itsagroalimentaremn.it