Calcio – I tifosi del Mantova si mobilitano per la Romagna con una raccolta fondi

MANTOVA Il gemellaggio tra le tifoserie di Mantova e Cesena è ormai trentennale e si mantiene solido, nonostante i percorsi distanti delle due società. L’ennesima conferma arriva dall’ultima iniziativa della Curva Te, che tende la mano agli amici romagnoli duramente colpiti in questi giorni dal maltempo.

Questo il comunicato emesso ieri dagli ultras biancorossi: “Gli Ultras Mantova 1975, vista la drammatica situazione che sta colpendo in questi giorni la Romagna e in particolar modo la città di Cesena, organizza una raccolta di fondi e beni di prima necessità. In particolare servono cibo in scatola o a lunga conservazione, coperte, vestiti, prodotti per l’igiene intima, prodotti per neonati ed anziani. Chiediamo a chiunque volesse partecipare di portare il materiale nella sede della’associazione XXIV Marzo 1911 in viale Campania 1 a Lunetta, questa sera (ieri, ndr) dalle ore 21. La consegna verrà effettuata direttamente dai ragazzi della Curva Te sabato mattina. Chi volesse in qualsiasi modo contribuire o partecipare può contattarci inviando un messaggio alla pagina facebook Curva Te Mantova o alla mail dell’associazione 24marzo1911@gmail.com”.

Sul web l’iniziativa ha raccolto il pieno di consensi. Tutto lascia credere che, anche nella realtà, i mantovani non lasceranno cadere l’appello, ma si mobiliteranno per dare una mano concreta a un popolo in ginocchio.