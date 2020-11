MANTOVA Gli studenti di alcune scuole della città hanno aderito al movimento School for future per la protesta contro la didattica a distanza e di conseguenza allo stallo che la situazione sta vivendo per l’incapacità del governo di trovare adeguate soluzione. Così questa mattina gli studenti di Fermi, Virgilio, Mantegna, Sacchi si sono ritrovati davanti ai loro istituti, dalle 8 alle 10, per seguire la lezione giornaliera a distanza.