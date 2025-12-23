La “Quotidiana meraviglia” della Natura protagonista del calendario 2026 del Parco del Mincio

MANTOVA – E’ iniziata la distribuzione nelle scuole e negli uffici pubblici del calendario 2026 del Parco del Mincio, dedicato alla “Quotidiana meraviglia” che offrono ogni giorno gli ambienti naturali lungo il corso del Mincio. “I protagonisti di questa meraviglia sono numerosi e di specie diverse, e convivono negli ambienti del Parco in assoluto equilibrio ecosistemico” spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer, “il 2026 ritrae in particolare i signori dei cieli del Mincio, i cui ambienti offrono rifugio e nutrimento a numerose specie di avifauna rare e di interesse conservazionistico. Lo scopo è quello di allenare i nostri sguardi a riconoscere l’immensa bellezza della Natura che ci circonda, per concorrere, tutti, anche nei gesti semplici della vita quotidiana, alla sua difesa dalle minacce dei cambiamenti climatici e dall’avanzata delle specie aliene. Soltanto insieme possiamo dar vita ad azioni virtuose e incisive”. Le foto selezionate per rappresentare i mesi del nuovo anno sono dei fotografi naturalisti Gian Antonio Zapparoli e Stefano Melara. Il calendario sarà consegnato dalle Guardie Ecologiche Volontarie nelle scuole dei comuni del Parco, per un totale di 663 classi e circa 13.000 studenti raggiunti, e in oltre 150 uffici pubblici. Sarà inoltre in distribuzione gratuitamente alla cittadinanza fino a esaurimento scorte presso la sede del Parco, negli orari di apertura al pubblico (giorni feriali dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 12.30; mercoledì 15.00 – 17.00).