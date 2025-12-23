Nasce “Mantua Food”, il nuovo distretto del cibo delle filiere agroalimentari mantovane

MANTOVA – È ufficialmente nato “Mantua Food”, il nuovo distretto del cibo della provincia di Mantova e del bacino del Garda, costituito il 22 dicembre presso Latteria San Pietro con 20 aziende fondatrici. Sotto il patrocinio di Comune, Provincia, Camera di Commercio e Comunità del Garda, Mantua Food ha l’obiettivo di promuovere le filiere agroalimentari locali, valorizzando prodotti, aziende e persone come ambasciatori del territorio. Il distretto punta a diventare un punto di riferimento per la promozione del sistema agroalimentare mantovano, a livello locale e internazionale, favorendo sinergie tra produttori, enti e operatori del settore. A partire da gennaio 2026, Mantua Food parteciperà a bandi e iniziative per lo sviluppo dei distretti del cibo e la valorizzazione delle filiere locali, promuovendo qualità, identità e sviluppo del territorio.

Per aggiornamenti: www.Mantuafood.it