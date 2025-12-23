Controlli dei carabinieri nel Basso Mantovano: alcol, droga e furti, diverse denunce

GONZAA – Controlli straordinari nel Mantovano da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, nell’ambito dei servizi coordinati per la sicurezza urbana disposti dal Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi. L’iniziativa, finalizzata a garantire maggiore sicurezza soprattutto nel periodo pre-natalizio, ha visto l’impiego di 8 militari e ha portato al controllo di 23 veicoli, 42 persone e 3 esercizi pubblici, con l’elevazione di 4 contravvenzioni al Codice della Strada. Durante le operazioni, un 19enne di Quistello è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,42 g/l, mentre un 27enne di Moglia aveva un tasso pari a 1,13 g/l: entrambi hanno subito il ritiro della patente e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Un 38enne di Castellucchio è stato fermato in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno sequestrato 1 grammo di cocaina trovata durante la perquisizione; anche per lui è scattato il ritiro della patente, la segnalazione alla Prefettura come assuntore di droga e il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Sempre nel corso dei controlli, un 42enne di nazionalità rumena è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato fermato presso il supermercato “MD” di Quistello con generi alimentari per un valore di 135 euro non pagati. Infine, un 25enne residente a San Benedetto Po è stato denunciato a Quistello: durante una perquisizione personale i Carabinieri hanno trovato 6 grammi di hashish e un coltello pieghevole di 16 cm. I servizi continueranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di incrementare la sicurezza percepita dai cittadini nel territorio mantovano.