Lavori telefonia mobile, primo tratto di via Corridoni chiuso al traffico

MANTOVA Vista l’occupazione di suolo pubblico temporanea in via Corridoni, civici 15/17, con una piattaforma aerea, per eseguire dei lavori di manutenzione a un impianto di telefonia mobile, nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 luglio si terrà la chiusura al traffico veicolare della strada stessa, nel tratto compreso tra via Buozzi e le vie Pescheria e Orefici. Vi sarà anche il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Corridoni, nel tratto compreso tra piazza Martiri di Belfiore e via Pescheria, e in via Buozzi, negli ultimi due stalli di sosta prima di via Corridoni. I veicoli provenienti da via Buozzi potranno svoltare a destra su via Corridoni che nel tratto fino a piazza Martiri di Belfiore sarà a senso invertito per i due giorni di lavori. Il traffico veicolare proveniente da piazza Martiri di Belfiore, dunque, non potrà girare su via Corridoni. Sarà quindi aperta via Roma, il pilomat rimarrà abbassato il 15 e 16 luglio. Inoltre, vi sarà l’inversione del senso unico di marcia di via Franchetti per permettere ai veicoli provenienti da via Calvi di immettersi su via Corridoni. Vi sarà anche il senso unico alternato nel tratto di via Corridoni compreso tra via Franchetti e le vie Pescheria e Orefici, in modo tale da permettere ai residenti l’entrata/uscita dai carrabili. Durante gli interventi sarà garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni e l’accesso alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con gli interventi, ai passi carrabili. Nell’area interessata da cantiere verrà posizionata tutta la segnaletica necessaria per avvisare dei lavori e delle modifiche temporanee alla viabilità.