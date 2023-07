Maltempo: la Provincia ha subito danni per un milione e 600mila euro

MANTOVA Ammonterebbero a circa 1 milione e 600 mila euro i danni causati dagli straordinari eventi meteorologici subiti da edifici scolastici, sedi dell’ente, parco mezzi e ciclabili in gestione alla Provincia di Mantova.

In questi giorni i tecnici dell’area Pianificazione territoriale – Edilizia e Lavori pubblici e trasporti sono impegnati nei sopralluoghi alle scuole e alle sedi degli uffici provinciali nonché in interventi alle ciclabili per la rimozione di alberi e rami caduti o al taglio di alberature che potrebbero costituire un pericolo per ciclisti e pedoni. Nel conteggio vanno anche inserite le auto di servizio che hanno avuto vetri e cristalli mandati in frantumi dalla grandine o ammaccature alla carrozzeria.

“Ma la stima – ribadisce il Presidente Carlo Bottani – è ancora del tutto provvisoria perché ad esempio per quanto riguarda le ciclabili (Mantova – Peschiera, Angeli – Grazie e Grazie – Rivalta) sono in corso verifiche anche sulle scarpate, sulla solidità di alcuni alberi per i quali potrebbe rendersi necessario l’abbattimento. Si stima una spesa minima di circa 60 mila euro ma l’ammontare finale potrebbe essere maggiore. Dove il maltempo ha creato più problemi alle ciclovie è comunque nel tratto tra Marmirolo e Ponti sul Mincio, chiuso al transito dal 25 al 28 luglio”.

Gli edifici di proprietà o in gestione all’amministrazione di Palazzo di Bagno interessati dalla grandinata del 19 luglio e danneggiati sono tutti a Mantova e sono precisamente:

Sede Provinciale di Via Don Maraglio 4

Istituto ITIS Fermi, Strada Spolverina 5

Corte Bigattera, Via dei Toscani

Mantegna Sede Via G. Gonzaga 8

Mantegna distaccamento Via G. Gonzaga 4

Mantegna succursale Piazza Polveriera

Liceo Classico Virgilio Via Ardigò 15

Palazzo Plenipotenziario Piazza Sordello

Palazzo della Cervetta Piazza Mantegna

Casa del Mantegna Via Acerbi 47

Liceo Scientifico Belfiore Via Tione 2

Bonomi sede vecchia Via Amadei 35

Bonomi sede nuova Via Amadei 35, succursale Ex Vinci Strada Spolverina 11

In questo caso i anni, da una prima stima sommaria in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’ente, si aggirerebbero intorno a 1 milione e 500 mila euro così distribuiti:

Complesso dell’ITIS Fermi, Strada Spolverina 5, Mantova circa 600.000,00 per sostituzione manti di copertura, lucernari, controsoffitti danneggiati e serramenti da sostituire

Impianti fotovoltaici (sede Provincia di via Don Maraglio, ITIS Fermi, Bigattera) circa 50.000 euro

Corte Bigattera, circa 100.000,00 per riparazione serre danneggiate

Sistemazione varie e ripristini (cancello porto di Valdaro danneggiato dal forte vento, ulteriori coperture danneggiate, lucernari danneggiati da sostituire circa 30, vetri di finestrature da sostituire, ulteriori danni adesso non individuati) 750.000 euro

L’ultima cifra tiene conto anche degli oneri necessari alle prime riparazioni d’urgenza.

Passando ai mezzi di servizio, le auto danneggiate a seguito delle violente grandinate dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2023 sono 17 di cui 10 con i cristalli rotti. I costi di riparazione si aggirano intorno ai 40.000 mila euro secondo una stima sommaria.

Considerata l’urgenza di garantire i Servizi indispensabili dell’Ente, per i quali è necessario l’utilizzo di automezzi rispondenti alle norme di sicurezza, in particolare, i Servizi di Reperibilità sulle Strade, di Polizia Locale e Agenti di Vigilanza Ittico-Venatoria, di Vigilanza sull’estrazione dei materiali di cava e di Vigilanza Ambientale, gli automezzi danneggiati sono stati immediatamente ricoverati presso le Officine convenzionate.