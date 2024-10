MANTOVA Si è spenta all’età di 84 anni Chiara Pinfari, ricordata soprattutto per essere stata sindaco di Mantova nel 1995, ma anche per i suoi lunghi trascorsi in ambito scolastico e all’interno della Casa del Sole. La camera ardente di Chiara Pinfari è allestita alla Casa funeraria Maffioli a Levata, i funerali si terranno domani alle ore 9 nella chiesa del Gradaro.