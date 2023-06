Ai Mangiari benessere e cibo di qualità

MANTOVA Oggi ai Mangiari: gli stand saranno aperti dalle 18. La manifestazione, che si svolge sul Lungolago Gonzaga di Mantova, sta già facendo il pieno di pubblico e proseguirà fino a domenica 25 giugno, tutte le sere. Confermata la formula che vede taverne all’aperto e street food (più di 40 gli stand) per passare una serata piacevole in compagnia, tra il verde dei giardini del lungolago, scegliendo tra cibi dal mondo, piatti locali e birre artigianali. Il programma degli eventi prevede, per oggi, l’appuntamento con il fitness in compagnia di due trainer. Alle 19 Monica Meneghetti conduce una dimostrazione di workout metabolico e total body. Alle 20 zumba con Jessica Tuffano. In serata (ore 21.30) arriva la musica dal vivo dei Casta, band composta da Alessandro Castagnoli e Giorgio Caiazzo. La loro è una musica ballabile che trae ispirazione dai migliori artisti funk, R&B e hip hop. A seguire salgono sul palco gli Antefatti. Nel Villaggio Latino si balla con Esquina Caliente e Romy Splinter.