Misure anti-virus per sportelli più sicuri

MANTOVA – Grazie alla tecnologia intelligente e alla collaborazione con la società Giovanardi di Villimpenta, considerata un’eccellenza nell’ambito della ricerca e della qualità, sono state installate presso tutte le filiali della Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano membrane protettive con trattamento Agivir Tm per garantire protezione contro virus e batteri andando a ridurre il rischio e la velocità di contaminazione attraverso il contatto con le superfici. Questa membrana composita protettiva è stata progettata con una tecnologia certificata e brevettata che impedisce il proliferare di microrganismi (tra cui virus) grazie alle proprietà del trattamento di finissaggio a base di ioni d’argento.

Questo processo di igienizzazione e sanificazione avviene in modo totalmente autonomo, senza richiedere ulteriore intervento di personale. Le certificazioni ottenute presso laboratori accreditati garantiscono una costante sanificazione delle superfici protette dalla membrana culture: le performance certificate riportano, ad esempio, un abbattimento della carica virale (test su Sars CoV2) che varia dall’85% dopo soli 5 minuti di contatto, fino ad un 98% nell’arco di un’ora. Inoltre, il laboratorio di microbiologia e virologia del San Raffaele conferma la validità delle qualità antivirali elencate. Le performance della membrana sono garantite per almeno 3 anni.