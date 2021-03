Pensilina di viale Piave: la replica di Apam

MANTOVA – Facendo seguito all’articolo pubblicato in data odierna, Apam desidera fornire alcuni chiarimenti in merito alla situazione della pensilina di Viale Piave. Lo spostamento della pensilina installata in viale Piave – concordata, così come previsto in questi casi, con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova e la Polizia Locale di Mantova – è parte dell’ampia riqualificazione dell’area attualmente in corso e, nello specifico, rientra tra le attività che si sono rese necessarie in conseguenza alla costruzione della nuova rotatoria prevista per favorire l’innesto in piazzale Mondadori verso il nuovo supermercato Esselunga. Attualmente è stata soppressa la precedente fermata e ne è stata istituita una nuova, provvisoria, a pochi metri di distanza, da mantenersi attiva fintanto che verranno ultimati i lavori. Nella fase conclusiva dei lavori – che sono in toto, anche per quanto riguarda la fermata, in capo ad Esselunga, e il cui termine è previsto per giugno – si provvederà alla realizzazione della nuova fermata, che sarà dotata di pensilina per garantire il miglior comfort per gli utenti del trasporto pubblico. Va detto infine che rispetto al programma iniziale vi è stato un leggero slittamento delle tempistiche iniziali – non dipendente da Apam – per effetto delle disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del covid, che hanno inevitabilmente rallentato lo svolgimento dei lavori. Teniamo comunque a rassicurare l’utenza sul fatto che ora i lavori stanno procedendo e che per quanto possibile Apam si adopererà per sollecitare un’ancora più solerte conclusione.