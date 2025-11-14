Mobilità sostenibile: rinnovato il Bonus Trasporto per gli studenti nei Comuni mantovani

I Comuni di Mantova, Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello, hanno rinnovato il Bonus Trasporto Studenti Comunale, con l’obiettivo di promuovere il trasporto pubblico locale e ad aiutare le famiglie a sostenere i costi di trasporto dei figli attraverso la concessione di un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti. Per ottenere il Bonus bisogna avere la residenza nei Comuni di Mantova, Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello, ed essere in possesso dell’abbonamento scolastico annuale, per Zona A, Zona B o interurbano, intestato al figlio/i ed emesso da Apam Spa, gestore del trasporto pubblico della Provincia di Mantova. I contributi erogati saranno assegnati fino all’esaurimento della somma complessiva disponibile. Per ogni singolo abbonamento il contributo sarà di 60 euro per i percorsi interurbani e urbani zona B, mentre per gli abbonamenti urbani zona A sarà di 50 euro. La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre compreso via mail all’indirizzo pec del Comune di residenza: – Comune di Mantova: ambiente@pec.comune.mantova.it; – Comune di Borgo Virgilio: protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it o cartaceo in municipio; – Comune di Curtatone: comune.curtatone@legalmail.it; – Comune di Porto Mantovano: comuneportomantovano@legalmail.it; – Comune di San Giorgio Bigarello: comune.sangiorgio- bigarello@pec.regione.lombardia.it . Oppure, sempre entro il 30 novembre, la consegna cartacea presso l'Apam Infopoint di piazza Cavallotti 10 a Mantova aperto da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.30 sabato dalle 7.30 alle 13.30. “Si tratta di una misura che, anno dopo anno – ha detto l’assessora del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna –, dimostra di avere un valore concreto sia per le famiglie, che ricevono un aiuto nel sostenere i costi legati agli spostamenti dei figli, sia per la collettività, poiché favorisce l’utilizzo del trasporto pubblico e contribuisce a una mobilità più sostenibile. Il fatto che più amministrazioni condividano e sostengano questa iniziativa rappresenta un segnale importante di attenzione verso i cittadini e verso la qualità della vita nelle nostre comunità”.