Muore nell’auto infilata sotto il Tir. Autobrennero chiusa per tre ore in direzione Nord

MANTOVA L’auto su cui viaggiava si è letteralmente infilata sotto il cassone dell’autotreno che ha tamponato. La violenza dell’impatto è stata tale che il conducente non ha avuto scampo. Tragedia della strada ieri pomeriggio lungo l’A22. L’incidente è avvenuto al chilometro 244 della corsia Nord, all’altezza del casello di Nogarole Rocca, già in territorio veronese, ma ha avuto gravi ripercussioni sul traffico in direzione di Verona, con lunghe code che si sono formate già prima del Casello di Mantova Nord. A perdere la vita in questo incidente avvenuto verso le 14.15 di ieri è stato Flavio Cariolaro, un 61enne di Gardone Val Trompia, provincia di Brescia. Subito dopo il tamponamento mortale se n’è verificato un altro fra tre autoveicoli a pochi metri di distanza, ma in questo caso senza conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova e Verona che hanno estratto il cadavere del 61enne dalle lamiere della sua Toyota Auris completamente distrutta, e gli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud. L’A22 è stata chiusa con uscita obbligatoria a Nogarole Rocca e riaperta infine alle 17.30.