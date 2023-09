Ciclismo Juniores – Guizzo di Fiorin al Trofeo Prati Stabili. Lavelli si laurea campione provinciale

Marmirolo Lo juniores Matteo Fiorin, del Pool Cantù Gb Team, già campione del mondo di categoria in pista, ieri pomeriggio a Marmirolo, al termine di un esaltante sprint disputato a ranghi compatti, ha posto la propria firma sull’albo d’oro del Trofeo dei Prati Stabili. Un risultato che scrive un’altra pagina di rilievo del ciclismo in terra mantovana e conferma una sorta di tradizione visto che, ancora una volta, sul gradino più alto del podio della corsa marmirolese è salito un giovane atleta iridato della pista. Lo scorso anno, come si ricorderà, era stato Alessio Dalle Vedove a tagliare il traguardo a braccia alzate; stavolta l’impresa è riuscita appunto a Fiorin. Altro elemento che ha reso l’appuntamento marmirolese, allestito in modo perfetto sotto ogni aspetto dallo Sci Club Marmirolo con l’Uc Ceresarese, i Comuni dei prati stabili e il Comitato provinciale Fci, ancor più ricco di interesse è stata l’assegnazione della maglia di campione provinciale 2023 per la categoria Juniores, che è stata indossata da Damiano Lavelli, della Biesse Carrera, giunto 10°, e primo dei mantovani, nella classifica generale.

Prima di addentrarsi nel racconto della corsa, vale la pena sottolineare che a seguire ogni fase della competizione svoltasi su un percorso di 133,400 km, in parte in linea e in parte in circuito, vi erano i rappresentanti delle amministrazioni locali di Marmirolo, Roverbella, Goito, Porto Mantovano, Volta Mantovana e Cavriana, del mondo delle due ruote e delle latterie dei territori coinvolti. Il via è stato dato sul rettilineo della zona artigianale di Marmirolo, a pochi passi dall’area feste, e sulla linea di partenza si sono portati 106 atleti in rappresentanza di venti squadre. Nelle fasi iniziali della gara il gruppo ha controllato i vari tentativi di fuga, quando poi si è entrati nella parte ondulata gli affondi sono aumentati, ma regolarmente vanificati dal ritorno del plotone. Gruppo che nella parte conclusiva della corsa non ha lasciato spazio ad alcun atleta e di conseguenza si è giunti sul rettilineo finale a ranghi compatti. Ai 250 metri dall’arrivo si è portato al comando Matteo Fiorin, che ha tagliato il traguardo per primo con meno di una bici di vantaggio nei confronti di Christian Fantini, del Pedale Casalese, giunto 2°, e di Giacomo Canizzaro, del Nial Nizzoli, 3° classificato.

Paolo Biondo