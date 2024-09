Nuovo Decreto sulla patente a crediti in edilizia, Confartigianato a fianco delle aziende

MANTOVA È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che definisce le modalità

per ottenere la patente a crediti, destinata a imprese e lavoratori autonomi operanti in

cantieri temporanei o mobili.

La patente verrà rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale

del Lavoro (INL), sarà associata a un sistema di crediti, con un punteggio iniziale di 30 che

potrà arrivare fino a 100 in base a criteri come anzianità aziendale, investimenti in sicurezza

e certificazioni. La patente potrà essere sospesa in caso di incidenti gravi imputabili a colpe

del datore di lavoro. In caso di perdita di crediti, è prevista la possibilità di recupero fino a

un massimo di 15 punti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la richiesta di rilascio della patente sarà

possibile dal 1° ottobre 2024 tramite il portale, accessibile con SPID o CIE. La domanda

può essere presentata direttamente dalle imprese oppure tramite delega. In fase di prima

applicazione, sarà possibile inviare un’autocertificazione tramite PEC, con validità fino al 31

ottobre 2024, data entro la quale sarà necessario formalizzare la domanda tramite il sito.

Francesca Chizzolini, Direttrice di Confartigianato Mantova, dichiara: “Sono numerose le

richieste di supporto che giungono in Associazione in questi giorni febbrili. Per questo motivo,

abbiamo deciso di garantire un servizio di assistenza completo alle imprese che ne fanno

richiesta. Realizziamo un check-up aziendale completo in materia di formazione, sicurezza

e Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Verifichiamo il possesso dei requisiti

necessari all’ottenimento della patente, come la regolarità contributiva (DURC), fiscale e

l’iscrizione alla Camera di Commercio. Compiliamo e inviamo le autocertificazioni richieste

dal decreto. In questo modo vogliamo consentire alle imprese di semplificare il processo

di ottenimento della patente, garantendo la conformità ai requisiti previsti dalla legge.

Inoltre, le aziende potranno beneficiare di supporto personalizzato per implementare le misure

necessarie a incrementare il punteggio della patente, grazie a consulenze specifiche su

formazione e investimenti in sicurezza”.

Per richiedere il supporto dell’Associazione, è possibile compilare il modulo disponibile sul

sito di Confartigianato Imprese Mantova e inviarlo via e-mail agli indirizzi indicati