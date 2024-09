Volley Serie A3 – Il Gabbiano strappa applausi nell’amichevole

MANTOVA Continua la marcia di avvicinamento al secondo campionato di A3 del Gabbiano Farmamed, che ieri al PalaSguaitzer ha affrontato, in un inedito match internazionale, la nazionale delle Filippine guidata dal tecnico italiano Angiolino Frigoni. Uno spot promozionale per il Paese asiatico che nel 2025 ospiterà il Mondiale. I virgiliani si sono imposti col punteggio di 3-1 (25-23, 26-24, 23-25, 25-20) al termine di due ore di piacevole pallavolo. Tre set sono stati molto equilibrati e solo nel quarto il Gabbiano ha preso il largo andando a conquistare la vittoria. Buona impressione ha fatto anche la nazionale asiatica con ottimi interventi in fase difensiva e un paio di elementi in bella evidenza in prima linea. Merita una menzione particolare Kampton, dotato di un’ottima elevazione e di un buon servizio. Per quanto riguarda il Gabbiano, buone le prestazioni in attacco dell’opposto Baldazzi e della banda Pinali, così come la prova al centro di Ferrari, autore di alcuni muri pregevoli.

Nel primo set parte meglio la nazionale delle Filippine, avanti 9-6 e poi raggiunta sul 12-12. La squadra asiatica prova ad allungare ancora sul 18-16, ma è di nuovo parità a 19 e a 22. Il parziale si chiude a favore del Gabbiano con due punti di Baldazzi sul 25-23. L’equilibrio si protrae anche nel secondo set, con Gola e compagni che provano ad allungare sul 13-9 con Baldazzi e sul 15-11 grazie ad un errore in attacco degli ospiti. Ma la nazionale di Frigoni non demorde, impatta a 16 ed effettua il sorpasso sul 21-22. Il secondo parziale si conclude ai vantaggi ed è ancora il Gabbiano a spuntarla, 26-24, grazie anche ad un errore pesante delle Filippine. Girandola di cambi nel terzo set, soprattutto nel Gabbiano, e possibilità per tutti i giocatori di mettersi in mostra. I biancazzurri provano a chiudere i conti, vanno avanti 13-11 con un muro di Ferrari, che replica per il 15-12. La selezione asiatica capovolge la situazione sul 19-22, locali a un punto con il muro (23-24), ma le Filippine chiudono 23-25 e si va al quarto set. Che si rivela essere il meno equilibrato con tutte e due le panchine in campo. Tre pari a inizio parziale, poi il Gabbiano alza il muro e allunga sull’8-5. Baldazzi e ancora il muro allargano la forbice sul 18-10. I virgiliani rimangono saldamente avanti 22-15 e ancora 22-18 con Miselli e 23-20: un pallonetto di capitan Gola procura quattro palle match per i locali. Chiude i conti al primo tentativo l’opposto Massafeli. Esame internazionale superato a pieni voti dal Gabbiano, che tornerà in campo domenica per un quadrangolare a Ferrara.