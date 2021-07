Autocross – Luca Bianchi (Solferino Pecso) sfiora il successo a Badia Calavena

SOLFERINO Anche nello scorso week-end la Solferino Rally Pecso si è messa in luce con brillanti risultati. In autocross, da segnalare l’ottimo rientro nelle competizioni per Luca Bianchi. Durante la gara in notturna a Badia Calavena (Vr), il pilota di Casaloldo con la passione per le preparazioni estreme delle auto da corsa, ha sfiorato di poco la vittoria in Categoria A, concludendo al 2° posto sulla propria Fiat Ritmo. Un piazzamento più che soddisfacente, conquistato con le unghie e con i denti senza mai risparmiarsi. Altrettanto bene è andato Alberto Perini, che ha concluso ad un passo dal podio in 4° posizione, sempre in Categoria A con una vettura gemella. Nell’affollata Categoria D2, riservata ai prototipi tubolari, Danilo Arnaldini e Paolo Miani hanno terminato le proprie corse rispettivamente al 7° e 8° posto. Peccato solo per il compagno di squadra Alessandro Arnaldini che, tradito da noie meccaniche, è stato costretto al ritiro. Il bilancio del fine settimana della scuderia solferinese resta comunque positivo.