Presentato il brand “Mantua Food”

“Mantua Food” sarà il brand che unirà aziende ed eccellenze enogastronomiche della provincia di Mantova con l’obiettivo valorizzare il territorio mantovano e promuovere i prodotti sui mercati internazionali. Una sinergia nata dal territorio che accomuna le realtà imprenditoriali e che viene sottolineata anche dal claim “our land, heart of Italian excellence” (la nostra terra, cuore dell’eccellenza italiana) individuato per trasmettere e raccontare un’identità ben definita.

“Mantua Food”, progetto proposto da Confcooperative Mantova e condiviso dalla Provincia di Mantova, è stato presentato ufficialmente durante l’incontro di questa mattina a Grazie di Curtatone tra gli imprenditori mantovani e Robert Allegrini, presidente della Niaf (National Italian American Foundation), una importante organizzazione americana senza scopo di lucro nata nel 1975 con l’obiettivo di promuovere l’Italia negli Stati Uniti.

“Abbiamo avuto l’idea di creare un brand che coinvolga dapprima il settore food, ma aperto anche ad altri settori tra i quali la cultura e il benessere della persona”, spiega il presidente di Confcooperative Mantova Fabio Perini. “Il nostro desiderio è unire in un unico brand le nostre eccellenze, ognuna con le proprie caratteristiche uniche”.

Un brand che vuole quindi promuovere cibo, cultura, identità e territorio, come spiegato da Stefano Pezzini, presidente della cooperativa Latteria Agricola San Pietro che produce Grana Padano DOP. “Il nostro obiettivo è fare conoscere nel migliore dei modi quello che realizziamo quotidianamente, dando valore al lavoro di tutti; questo è l’inizio di un percorso di valorizzazione dei nostri prodotti e del nostro territorio”.

Condivisione e visibilità. Due obiettivi importanti che “Mantua Food” può contribuire a consolidare. “Quando apriamo le nostre aziende al pubblico scopriamo che i consumatori, anche stranieri, sono piacevolmente sorpresi del nostro lavoro – sottolinea Mauro Zilocchi, presidente della Latteria Vo Grande di Pegognaga che produce Parmigiano Reggiano DOP – e in quest’ottica ben venga un brand come “Mantua Food” per diffondere quanto viene fatto”.

Un aiuto alla diffusione delle eccellenze della provincia di Mantova potrà avvenire anche grazie alla Niaf. “I prodotti italiani sono molto apprezzati negli Stati Uniti – conferma il presidente Robert Allegrini – e noi vogliamo essere un ponte tra l’Italia e gli USA; attraverso la nostra organizzazione italoamericana possiamo comunicare il neonato brand “Mantua Food” usando i social media per diffondere le eccellenze mantovane”.

Niaf e Provincia di Mantova, quest’ultima pronta a dare il proprio contributo sul territorio per coinvolgere più realtà possibili. “Cercheremo di coinvolgere il maggior numero di aziende del nostro territorio – dichiara Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova – abbiamo percepito grande interesse anche dalle province limitrofe per poter partecipare al progetto, il nostro impegno sarà valorizzare le nostre eccellenze e per farlo al meglio abbiamo bisogno di fare squadra”