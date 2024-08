Provincia, nel 2023 entrate in aumento di 6 milioni

MANTOVA Il bilancio consolidato della Provincia di Mantova per il 2023 riflette un andamento economico complesso ma con segnali di miglioramento. Le entrate totali sono aumentate, raggiungendo 95,4 milioni di euro, un incremento rispetto agli 89,3 milioni del 2022. Questo aumento è stato trainato soprattutto dai proventi da tributi e trasferimenti. Tuttavia, le spese operative sono anch’esse aumentate, raggiungendo i 98,9 milioni, un incremento di circa 8,1 milioni rispetto all’anno precedente. Questo incremento è dovuto principalmente all’aumento dei costi per prestazioni di servizi e trasferimenti, voci che continuano a pesare sul bilancio dell’ente. Nonostante ciò, il risultato dell’esercizio mostra un miglioramento. Il deficit, infatti, è passato da 3,78 milioni di euro nel 2022 a 2,45 milioni di euro nel 2023, segnalando un primo passo verso un possibile riequilibrio dei conti. Il bilancio patrimoniale consolidato 2023 della Provincia di Mantova evidenzia anche un aumento delle immobilizzazioni, passate da 406 milioni di euro nel 2022 a 421 milioni nel 2023, con un totale dell’attivo che passa da 513 milioni nel 2022 a 531 milioni nel 2023. Sul fronte del passivo, il patrimonio netto si attesta a circa 85 milioni, in leggera flessione rispetto al 2022. I debiti complessivi ammontano a 77,4 milioni, con un incremento rispetto ai 75,4 milioni dell’anno scorso, indicando una gestione attenta ma impegnativa delle risorse. Nel complesso, la Provincia di Mantova dimostra stabilità finanziaria, mantenendo un equilibrio tra investimenti e controllo delle passività, nonostante le sfide economiche in corso.