Calcio Serie C – Verso Mantova-Juve NG: difficili i rientri di Guccione, Pedone e De Francesco

Mantova Da oggi tutti a Mantovanello per iniziare a preparare la sfida con la Juventus Next Gen in programma domenica alle 14.30. Una sfida particolare, sicuramente di un certo fascino, contro coloro che dovrebbero diventare i campioni di domani della Juve o – chissà – di qualche altra squadra di Serie A. Mister Mandorlini anche questa volta dovrà fare a meno di diverse pedine. Sicuramente di Gerbaudo: il centrocampista era in diffida e con il cartellino giallo rimediato nel match di Salò sarà squalificato per un turno. Rientrano dagli infortuni Iotti e Messori domenica in tribuna. Lo staff medico del Mantova proverà a rimettere in sesto il capitano Filippo Guccione, out per un problema al soleo. Ma le speranze sono ridotte al lumicino. Stessa sorte probabilmente per De Francesco e Pedone. Annata davvero micidiale sul fronte infortuni. Anche Fazzi domenica non era al meglio, ma è andato comunque in panchina e in questi giorni avrà modo di riprendere al meglio. Da giovedì allenamenti a porte chiuse, come di consueto.