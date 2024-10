Regione: borsa di studio per ricordare i Caduti di Nassiriya

Milano «L’istituzione di una borsa di studio destinata agli studenti che dimostrano impegno civico per promuovere e trasmettere i valori per i quali gli italiani caduti in Iraq hanno sacrificato la vita è uno dei punti determinanti di questa mozione con la quale abbiamo invitato la giunta a tenere viva la memoria dei caduti di Nassiriya». Così ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli dopo l’approvazione all’unanimità della mozione per chiedere alla giunta di mantenere viva la memoria dei 19 italiani che persero la vita il 12 novembre 2003 nell’attentato di Nassiriya, tra cui 12 carabinieri, 5 militari e 2 civili. Il territorio mantovano ha vissuto in prima persona il terribile lutto nazionale con il sacrificio del sottotenente Filippo Merlino, già comandante della stazione Cc di Viadana.