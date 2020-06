Riapertura al pubblico dell’Accademia Virgiliana

MANTOVA Da stamattina l’Accademia ha riaperto al pubblico con il consueto orario: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

È consentita la consultazione in sede di materiale bibliografico e documentario, in numero non superiore a due persone contemporaneamente, previo appuntamento telefonico al numero: 0376 320314 o via mail: info@accademianazionalevirgiliana.org

L’accesso è consentito solo dopo misurazione della temperatura corporea effettuata dal personale, gli utenti dovranno essere muniti di mascherina e dovranno utilizzare il gel igienizzante per le mani messo a disposizione all’ingresso.