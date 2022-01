Rientro a scuola con il Covid: in quarantena più di 2mila alunni

MANTOVA – La ripresa delle lezioni in presenza dopo le vacanze di Natale ha portato la pandemia nel cuore delle scuole del Mantovano. Nella nostra provincia, come del resto ovunque in Italia, il Covid sta colpendo in particolare le fasce d’età più giovani; negli ultimi giorni infatti proprio la fascia 0-11 anni è stata interessata da un’impennata di nuovi casi, tanto che ieri l’incidenza su media mobile a 7 giorni ha superato i 500 casi ogni 100mila abitanti, raggiungendo e superando le altre due fasce d’età maggiormente colpite dalla quarta ondata, quelle di 12-24 anni e 25-44 anni, che da qualche giorno sono invece in fase calante a livello di incidenza. Ecco dunque che dei 2.136 alunni di istituti mantovani attualmente in quarantena, 1.028 sono delle scuole materne, così come dalle scuole materne provengono 51 dei 68 operatori scolastici messi a loro volta in quarantena. Il tutto in relazione a 67 classi della materne su un totale 153 attualmente in isolamento. Per quel che riguarda le elementari sono attualmente in isolamento nel Mantovano 61 classi, 950 alunni e 15 operatori scolastici. Altre 17 classi, 283 alunni e un solo operatore scolastico sono in quarantena alle primarie di secondo grado, così come è in quarantena un solo operatore scolastico di un istituto secondario di secondo grado, dove le classi in isolamento sono 8 e gli alunni 135. Per dare una misura esatta dell’escalation del Covid nelle aule scolastiche basta fare un confronto di queste cifre diffuse ieri dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, aggiornate allo scorso 16 gennaio, con quelle del precedente report sulla situazione scolastica alla data dello scorso 19 dicembre, quando gli alunni in isolamento erano 625 su 31 classi fra tutte le scuole di ogni ordine e grado, mentre gli operatori scolastici isolati erano 15 in tutto. Nel mezzo c’è il report di Regione Lombardia dello scorso 2 gennaio, riguardante solo gli istituti materni, in cui si contavano in quarantena 96 alunni, 8 operatori scolastici e 8 classi.