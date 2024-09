La VOCE dei tifosi, racconti dai gradoni dello stadio: Bari-Mantova

di Chiara Sanguanini

In viaggio con Ivan (breve romanzo dolce-amaro, dal finale malinconico, ma attenzione: mai molar…)

Ivan comunica che ha il biglietto per vedere la gara di sabato 14 al S. Nicola di Bari. Parte con un pulmino quando è ancora notte e via. Viaggio lungo per lui e altri 250 tifosi biancorossi. Lo accompagnano i saluti e i commenti di chi sta a casa.

“Con qualsiasi risultato sempre forza Mantova” (Silvana, una nonna) “Forza, avanti, non abbiamo paura di nessuno” (Andrea) “Galletto allo spiedo!” (Simone) “Occhio, primo non prenderle” (Marco) “Sono curioso di vedere come va la squadra senza Burrai, è lui il riferimento” (Ernesto)

Intanto Ivan ci racconta il suo viaggio. Varie soste e ristori all’autogrill.

“Complimenti ragazzi!” (Gianluca) “Dai che mangiate le Lasagne… scherzo eh!” (Roberto)

A casa c’è chi segue i social, chi Telemantova, chi, come Alberto, si è arreso e si è abbonato a Dazn. C’è anche chi segue i video e le foto di Ivan dal S. Nicola.

“Squadre in campo” “Maglie color verde-oro?” chiede Mattia. “Sì” risponde il nostro fotoreporter. “Peccato, non portano molta fortuna fin dai tempi di Lori” (Emanuele)

Fischio d’inizio. Filmati dalla nostra curva. Gli ultrà cantano “Ovunque andrai non ti lascerò mai…” “Sento un brivido” e qualcuno urla “Bravo, avanti così”

Al 13’ “Ma è rigore per loro?” “Pare di sì”. Invece il var richiama l’arbitro che annulla la decisione precedente.

Il Mantova gioca… male e al 30’ il Bari segna il gol del vantaggio con Lella di testa. “Agh mancava sol la sora Lella” “Smarcatissimo nell’area piccola!” “Ahia!” (Leonardo)

Bel tiro a giro di Fiori al 49’, parato da Radunovic e finisce il 1° tempo. “Paghiamo l’inesperienza” (Paolo) “Siamo troppo timidi” (Mario) e ancora lenti, aggiungo io.

Secondo tempo. I filmati di Ivan ci raccontano ultrà biancorossi che non smettono di cantare. Qualcuno urla “Dai ragazzi, dai che si pareggia” Mensah, generoso come sempre, sbaglia il suo gol settimanale, tutto solo davanti al portiere, dopo una bella azione in velocità. Il Mantova gioca meglio. Sembra.

Dai filmati “Sema drè a perdere, svelti, meno ghirigori!” “Mai, mai, mai molar!” “… Noi siamo la curva Te lalalalalala…”

Si gioca ma bisognerebbe tirare in porta. Il mister cambia, c’è chi grida “L’era ora” ma… fallo di Trimboli. “Rosso?” “Ma dai, è vergognoso!” Il var interviene. Tutti fermi per quasi 5 minuti e… rosso. Si rimane in 10. Dai filmati di Ivan “Ma va a c….e, str….!” (È il commento più gentile)

“Loro 30 falli e tre gialli, noi 7 falli e un rosso. Mi sembra giusto”

88’ raddoppio del Bari. Il Mantova è sparito; finisce 2 a 0. I tifosi chiamano a gran voce i ragazzi. “Siamo sempre con voi…”

Ivan riparte per tornare. “Non sono deluso, solo stanco” e continua “Bel viaggio. Purtroppo non abbiamo potuto visitare un po’ Bari, perché prima di arrivarci la polizia ci ha tenuto tanto tempo in autogrill, poi portati allo stadio e a fine partita riportati subito in autostrada. Peccato”

Meditate gente, meditate.

“Buon viaggio a tutti e su col morale” (Claudio). “E prudenza. Grazie ragazzi, sempre presenti!” (Albino) “Ha meritato il Bari” (Giorgia) “Meritato? A wrestling forse!” (Alessandro)

Ivan saluta “È stata una bellissima trasferta. Rammarico per il risultato ma ci siamo divertiti con gli amici tifosi”

Molti sono scontenti e perplessi e lo dichiarano sui social. “Prestazione incolore, ma forza Mantova!” (Martina) “Il bel gioco è come mangiare dagli chef stellati. Di concreto rimangono la pancia vuota e zero soldi in tasca!” “Non arrabbiatevi” consiglia Silvana (una nonna) “Sì stiamo tranquilli (e scontenti); il calcio è così”

C’è chi ha la massima fiducia, chi meno, ma Emanuele, lapidario, taglia la testa al toro “Forza Mantova, Burrai rientra alla prossima. C’è sempre una prossima…”

Bene. Giusto. Allora alla prossima.