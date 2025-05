Sparafucile sempre più smart: ecco il free wi-fi nell’area camper

MANTOVA Un nuovo passo verso una città sempre più accogliente e digitale: è stato inaugurato ieri il servizio di Wi-Fi pubblico gratuito nell’area camper di Sparafucile. Un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Mantova, Aster e Mynet, che porta cinque nuovi punti di accesso alla rete, capaci di connettere oltre 2500 utenti contemporaneamente. «Il Comune sta investendo molte risorse nel turismo – ha sottolineato il vicesindaco e assessore al Turismo Giovanni Buvoli – e il Wi-Fi gratuito è un valore aggiunto importante per i turisti che visitano Mantova. Ringrazio Aster e Mynet per la collaborazione». Il nuovo servizio rientra nell’ambito dell’iniziativa “Mantova Free Wi-Fi”, attiva dal 2014, che già conta oltre cento hotspot nel centro storico. Una rete potente – con un Giga di banda per ciascun punto e una velocità di 10 megabit al secondo in upload e download – studiata per garantire una connessione stabile e equa.

«È un passo concreto verso una Mantova sempre più connessa e smart – ha commentato l’assessore all’Innovazione Adriana Nepote –. Migliorare l’esperienza turistica vuol dire anche offrire servizi digitali di qualità». L’intervento ha tenuto conto delle particolarità dell’area, con antenne installate per superare ostacoli come il fogliame e i veicoli. «Siamo entusiasti di questo investimento – ha detto Ildebrando Volpi, direttore di Aster –. Nel 2024 abbiamo registrato 7.118 ingressi e puntiamo a crescere ancora». Entusiasta anche il presidente di Mynet Riccardo Barbera: «Contribuiamo allo sviluppo del turismo locale aggiungendo un tassello importante al mosaico digitale della città». Per connettersi presso l’area è sufficiente seguire tre semplici passaggi: accedere alle impostazioni del proprio dispositivo e attivare la connessione Wi-Fi; selezionare la rete “Mantova free Wi-Fi”; completare la registrazione aprendo il browser e accedendo alla pagina di login. Una volta registrato, il dispositivo potrà navigare gratuitamente per un anno.

Il servizio è disponibile per tutti i dispositivi, inclusi pc e tablet non dotati di sim. (Abb)