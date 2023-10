Successo delle zucche mantovane alla rassegna sui frutti antichi

PADERNA Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2023 il Consorzio ha registrato un grande successo alla XXVIII edizione della manifestazione “I frutti antichi del castello” che si è svolta, come sempre, al castello di Paderna (Piacenza). La rassegna è dedicata alla salvaguardia della biodiversità e alla tutela delle antiche varietà vegetali.

Da alcuni anni il Consorzio vi partecipa, ponendo in vendita le zucche “Cappello del prete”, prodotto tradizionale ai sensi del Decreto Ministeriale 350/99 e distribuendo alcune migliaia di copie della guida “Di zucca in zucca”, giunta alla sua XXVII edizione.

Le iniziative di questi anni hanno permesso di far conoscere ed apprezzare la zucca mantovana, al punto che la quantità venduta aumenta di un anno in un anno, superando quest’anno i 15 quintali in due giorni. Molti coloro che, regolarmente, anno dopo anno, colgono l’opportunità della visita alla fiera per fare acquisti di zucche per il lungo inverno. Lo spazio del Consorzio è anche meta, da anni, di famiglie con bambini, perché ogni anno è allestita una mostra di spaventapasseri che si trasforma, nei giorni della fiera, in un set per scatti fotografici. La partecipazione alla rassegna ha permesso, infine, di lanciare un primo coordinamento fra tutte le realtà in Italia ed in Europa, in cui si organizzano eventi sulla zucca, per dar vita ad un turismo della zucca.