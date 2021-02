Teleriscaldamento, cantiere tra viale Piave e via Dugoni

MANTOVA Da lunedì 1° marzo Sei effettuerà un intervento di manutenzione urgente sulla rete del teleriscaldamento di piazzale Gramsci, imbocco viale Piave e via Dugoni. Per consentire i lavori, la viabilità verrà modificata con segnalazioni poste in loco e avvisi esposti porta a porta. Per tutta la durata del cantiere è previsto inoltre il supporto dei movieri.

L’eventuale interruzione del servizio sarà comunicata direttamente e tempestivamente alle utenze interessate, non appena individuato il tratto di rete ammalorato.

La Società si scusa per il disagio e assicura che farà il possibile per contenere al massimo i tempi d’intervento.