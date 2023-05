Tre angeli del fango mantovani salvano una troupe della Rai

MANTOVA Si chiamano Paolo Voltolini, Simone Mondini, e Michele Campa; mantovani i primi tre (nell’ordine, di città il primo, di Sailetto il secondo e di Suzzara il terzo). Con loro anche Massimo Ganci di Reggio Emilia. Sono loro i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Luzzara che l’altra sera, poco dopo le 20.30, hanno salvato la troupe della Rai che ha rischiato grosso nelle strade allagate di Lugo di Romagna. Gli inviati del Tg1 con la giornalista Roberta Ferrari e due operatori al seguito stavano percorrendo una deviazione su una strada secondaria quando sono incappati in una immensa piscina di fango. L’acqua aveva già iniziato a salire occupando metà dell’abitacolo quando, su chiamata del 115, è accorsa la squadra mantovana da due giorni stazionata nelle aree alluvionate.

«È stato impegnativo raggiungere quel posto – ha commentato Voltolini, con un lungo trascorso anche in Croce Rossa e nella Protezione civile –. Il recupero stato facile; meno facile muoversi di là, visto che siamo arrivati con l’autopompa Aps e un mezzo fuoristrata Ca-Pu cui è scoppiato persino un fanale e abbiamo danneggiato il tubo di scarico. Non ci è rimasto che inserire la trazione integrale e adottare le tecniche di guida su terreno non preparato».

Nulla di impegnativo comunque, aggiunge Voltolini, se rapportato al disastro di cui lui e i colleghi sono testimoni ormai da tre giorni in Emilia: lì si spala fango e disperazione.