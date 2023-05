Bloccati con le e-bike sull’orlo di un dirupo: in salvo dopo 4 ore

MANTOVA Brutta avventura quella che ha visto protagonisti loro malgrado l’altro ieri due mantovani che stavano facendo un’escursione con le e-bike sui monti Lessini. I due, zio e nipote di Mantova, rispettivamente di 50 e 39 anni, si sarebbero infilati in una sorta di vicolo cieco che li ha portati di fatto sull’orlo di un dirupo, dove sono rimasti bloccati per quattro ore e mezza. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 dell’altro ieri quando i due sono riusciti a contattare la centrale operativa del 118 di Verona che a sua volta ha attivato il Soccorso alpino. La chiamata arrivava dal monte Pastello: i due ciclisti dicevano di essere rimasti bloccati con le proprie e-bike a causa del terreno franato e di non riuscire più a muoversi. Ricevute le coordinate, i soccorritori riuscivano infine a geolocalizzarli, quindi partivano alla volta della zona in cui si trovavano i due escursionisti in difficoltà. Dopo essere riusciti ad avvicinarsi in auto, gli uomini di una squadra del Soccorso alpino di Verona ha disceso dall’alto il sentiero in cui i due si erano avventurati e li ha individuati. In realtà i due mantovani avevano seguito la traccia di qualche animale ed erano finiti in un tratto boscato molto ripido con salti di roccia. Una volta raggiunti i due, i soccorritori hanno calato loro e le biciclette fino al sentiero sottostante. Due soccorritori sono quindi risaliti a monte con zio e nipote fino ai mezzi, mentre altri due sono scesi portando le biciclette per poi ricongiungersi con il resto della squadra. L’intervento di soccorso si è infine concluso intorno alle 22 dell’altro ieri. (gil)