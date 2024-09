Dermatologia, nuove terapie innovative per vitiligine e alopecia areata

MANTOVA Nuove terapie innovative contro la vitiligine e l’alopecia areata. Da pochi mesi sono disponibili anche nella struttura di Dermatologia del Carlo Poma farmaci di ultima generazione molto efficaci contro l’alopecia areata e la dermatite atopica, nelle loro forme più gravi, che possono essere prescritti a pazienti con età uguale o superiore a 18 anni. A inizio ottobre, inoltre, per l’alopecia areata sarà a disposizione un ulteriore trattamento anche per pazienti dai 12 anni in su.

Si tratta di farmaci ‘anti jak’, che agiscono sui recettori dei processi infiammatori alla base di queste malattie e che migliorano notevolmente il quadro clinico dei pazienti e la loro qualità di vita.

“Un grande passo avanti – spiega il responsabile della Dermatologia Pietro Danese – visto che in precedenza esistevano terapie non così mirate e non tanto efficaci come quelle attualmente in uso, con risultati spesso deludenti. Parliamo di patologie che presentano un forte impatto anche sull’aspetto psicologico ed emotivo dei pazienti, che possono creare disagio nei rapporti interpersonali, soprattutto durante la fase delicata dell’adolescenza. E il disagio psicologico è addirittura uno dei criteri per la prescrivibilità.

La prescrizione e il ritiro del farmaco avvengono soltanto a livello ospedaliero, nei centri sanitari dei capoluoghi di provincia, anche per l’alto costo di queste terapie innovative.

Stesso discorso vale per la vitiligine, con una storia analoga di trattamenti insoddisfacenti e che invece ora si apre a nuove possibilità. “Dai primi di settembre in Asst Mantova – precisa Danese – a partire dai 12 anni di età, i pazienti possono beneficiare di una crema di ultima generazione che si è dimostrata molto efficace contro questa malattia, frequentemente scoperta nei mesi estivi, in quanto la parte sana della pelle si abbronza e mette in risalto le aree più chiare”.