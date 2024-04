Un 25 Aprile da tutto esaurito per gli alberghi

MANTOVA Le previsioni del tempo per il ponte del 25 aprile non sono il massimo, ma questo non sembra importare più di tanto ai turisti che si apprestano a visitare la nostra città. Perché se il meteo non promette bene, al contrario il clima sembra essere più che buono per alberghi e agriturismi mantovani. In città si parla di sold-out nelle strutture ricettive in particolare nelle giornate di venerdì e sabato prossimo, ma a breve anche le prenotazioni per il 25 Aprile dovrebbero fare registrare lo stesso risultato. Ottimi segnali arrivano anche dalle strutture ricettive in provincia che avrebbero già registrato di fatto il tutto esaurito per il lungo ponte della festa della Liberazione. Segnali meno positivi arrivano invece per l’altro ponte del Primo Maggio. In questo caso gioca un ruolo importante anche la collocazione della festività, che cade di mercoledì, e che rende piuttosto difficile per molti la possibilità di usufruire di un altro week-end lungo. In ogni caso gli addetti ai lavori guardano con fiducia soprattutto per i mesi primaverili, sperando in un recupero con l’aiuto di quella bella stagione che è mancata nelle festività pasquali, e che salvo miracoli del meteo, mancherà anche nei prossimi giorni.