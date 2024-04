Iniziative per strada in città e in provincia per festeggiare il compleanno dei Lions

MANTOVA I Lions Club International hanno riempito il centro storico del capoluogo con il “Lions Day Mantova”, «Un’iniziativa che quest’anno ha preso il nome “Di Pari Passo, Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità“, evento che portiamo avanti annualmente per ricordare il compleanno dei Lions – ha spiegato ieri Sonia Boselli, referente di zona per i Lions Club Mantovani -. In questa occasione siamo scesi nelle piazze per sensibilizzare la cittadinanza riguardo alcune tematiche a noi care: è stato inaugurato il giardino “Melvin Jones” a Dosolo, perché abbiamo in atto un progetto che si chiama “66 Alberi Club Impatto zero”, dove il nostro obiettivo è piantare per ogni club 66 alberi, e già ci siamo riusciti, in parte. Ma non solo – ha proseguito Boselli -: per la città di Mantova abbiamo pensato a uno screening gratuito per l’osteoporosi con l’aiuto della nostra unità polivalente (dove Federico Cipolla si è occupato fattivamente della Moc, eseguendo un centinaio di screening), successivamente ad un concerto jazz e poi, a chiusura della giornata, la proiezione del simbolo “Lions International” sulla Torre dell’orologio presso il Palazzo della Ragione».

Antonia Bersellini Baroni