Venerdì 4 novembre il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, le cerimonie in città

MANTOVA – Venerdì 4 novembre saranno celebrati il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. A Mantova la prima tappa con le autorità è alle 11 in piazza 80° Reggimento Fanteria. E’ in programma la deposizione della corona al monumento commemorativo. Le cerimonie proseguiranno alle 11,30 al Famedio dei Caduti in Largo XXIV Maggio. E’ prevista l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, quindi saranno letti i messaggi istituzionali e saranno deposte le corone nella cripta. Alle 12 nella chiesa di San Sebastiano don Stefano Peretti celebrerà la messa. Alle 18.30 si terrà l’ammainabandiera.