Pallavolo serie A3 – Via alla Coppa Italia: il Gabbiano si gioca la finale con i padroni di casa del Fano

Fano (Pu) Il Gabbiano volta pagina. Mette da parte per un attimo i sogni di gloria in campionato, dove comunque conserva la vetta della classifica a tre giornate dalla conclusione della stagione regolare. Da ieri pomeriggio il Top Team è in terra marchigiana per la Final Four di Coppa Italia, traguardo raggiunto dopo aver dominato il girone di andata e sconfitto Cagliari nei quarti. Solo il tempo di sistemarsi al Tag Hotel di Fano e subito capitan Gola e compagni si sono recati al PalaAllende per allenarsi e provare il terreno di gioco. Una seduta durata un’ora e mezza prima di tornare in albergo per la cena. Stamattina è prevista una riunione tecnica, mentre alle ore 17 è in programma la semifinale con la formazione locale dello Smartsystem. Nell’altra semifinale, fischio d’inizio alle ore 19.30, la Monge Savigliano sfida Palmi. Le formazioni vincitrici delle due semifinali si contenderanno la terza Del Monte Coppa Italia di A3 (domani alle ore 18). Cresce l’adrenalina e nell’ambiente biancazzurro la soddisfazione di essere arrivati a questo traguardo per provare a centrare l’impresa Nelle parole del capitano Edoardo Gola e di coach Simone Serafini la soddisfazione di aver raggiunto l’atto finale della Coppa, poi si vedrà. «Da matricola in A3 – commenta il capitano – siamo davvero felici di partecipare alla Final Four di una manifestazione così importante. E’ il giusto riconoscimento a una società che si è molto impegnata negli anni per portare a Mantova un volley di livello. Vogliamo anche dimostrare che non siamo qui per caso. Proveremo, senza pressioni, a fare del nostro meglio per cercare di vincere, ma comunque vada è già un successo». Sulla stessa lunghezza d’onda coach Serafini: «Non vediamo l’ora di scendere in campo. Subito un match difficile contro i padroni di casa. Ma ci proviamo. Ritengo che le quattro squadre abbiamo le stesse possibilità di aggiudicarsi la Coppa Italia. Ci giocheremo le nostre carte con l’orgoglio e la consapevolezza di essere arrivati qui dopo un cammino molto positivo fino all’atto conclusivo».

Smartsystem Fano: 1 Dimitrov, 2 Roberti, 3Galdenzi, 4 Merlo, 5 Partenio, 6 Raffa (L), 8 Uguccioni, 9 Margutti, 10 Focosi, 11 Mazzon, 13 Gori (L), 18 Maletto. All.: Mastrangelo.

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

Sergio Martini